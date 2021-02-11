Ляшко анонсував прибуття в Україну двох вакцин від COVID-19

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко очікує, що Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneka вже наступного тижня.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

“Вакцини скоро будуть, ми розпочнемо кампанію імунопрофілактики. Можливо першою у нас буде вакцина AstraZeneka, закуплена за бюджетні кошти. Наразі два продукти ми очікуємо наступного тижня”, - сказав Ляшко.

Він зазначив, що вакцини будуть використовуватися в Україні після відповідної реєстрації.

За словамизаступникаголови МОЗ, Україна має отримати 117 тис. доз вакцини Pfizer. Цього вистачить для вакцинації 57 тис. осіб. Препарат буде використовуватися для щеплення медичних працівників.

Нагадаємо, раніше в Україні визначили компанію, яка займатиметься логістикою вакцин від COVID-19, що потребують ультранизьких температур. Мова йде, зокрема, про вакцину Pfizer-BioNTech, яку треба зберігати за температури -70 °C.