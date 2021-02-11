Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у шахрайстві на $100 тисяч одному з заступників директора державного підприємства "Украерорух".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 затримано та повідомлено про підозру одному із заступників директора держпідприємства «Украерорух» за фактом замаху на шахрайське заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, протягом 2019 року, один з керівників держпідприємства, ввівши в оману фермерів, обіцяв їм сприяння в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2 тис. гектарів на Полтавщині, які належать держпідприємству.

Фото: gp.gov.ua

"За свої "послуги" посадовець, який раніше працював начальником регіонального відділення Фонду державного майна по Полтавській та Сумській областях, вимагав від фермерів $100 тис. При цьому жодних можливостей виконати обіцянки він не мав, а своє сприяння пояснював начебто наявними у нього впливовими зв’язками за попереднім місцем роботи", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Затримали посадовця після передачі частини обумовленої суми - $70 тис. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Фото: gp.gov.ua

В пресслужбі "Украероруху" заявили, що не займаються діяльністю, пов'язаною із земельними дялянками, однак, у разі підтвердження інформації про вчинення протизаконних дій будь-яким співробітником, адміністрація сприятиме слідству.

"Інформація, поширена сьогодні Київською місцевою прокуратурою, не має ніякого стосунку до функціонування "Украероруху" – національного провайдера аеронавігаційного обслуговування. "Украерорух" не здійснює діяльності, пов’язаної з отриманням дозволів на користування земельними ділянками, обробкою та висадженням сільськогосподарських культур, фермерськими господарствами. У разі підтвердження інформації про вчинення протизаконних дій будь-яким співробітником підприємства адміністрація сприятиме слідству відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні на сайті держпідприємства.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Кабінет міністрів призначив тимчасово виконувачем обов'язків директора "Украероруху" Андрія Ярмака замість Олександра Доценка.