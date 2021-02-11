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На Донбасі за добу – сім порушень режиму припинення вогню, поранено українського бійця

У районі Пісків працював ворожий снайпер.

На Донбасі за добу – сім порушень режиму припинення вогню, поранено українського бійця
Фото: Макс Левін

Протягом середи, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, збройні формування Російської Федерації відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї неподалік населеного пункту Піски. Внаслідок цього український воїн отримав вогнепальне поранення. Бійця госпіталізували.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник неодноразово вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Верхньоторецького - зі станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Біля населеного пункту Золоте-4 російсько-окупаційні війська застосували безпілотник і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

"На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Від початку 11 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли, минулої доби, 9 лютого, окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед ЗСУ не було.

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