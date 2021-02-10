Вартість одного "липового" паспорта стартувала від 200 євро.

Фото: https://ssu.gov.ua/

На Донеччині Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної групи, яка підробляла паспорти країн Євросоюзу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За версією слідства, схему організували троє мешканців Запоріжжя.

“В обласному центрі вони облаштували підпільну типографію. До оборудки зловмисники залучили кількох працівників легальних компаній із працевлаштування громадян за кордоном. Підробки збували через два рекрутингові агентства із філіями в столичному регіоні, Запорізькій, Одеській та Донецькій областях. Вартість одного “липового” паспорта стартувала від 200 євро”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели 9 обшуків в офісах компаній та у помешканнях фігурантів справи у Запоріжжі, Дніпрі та Білій Церкві.

Під час них вилучено понад 20 готових підроблених паспортів, 600 пластикових бланків для виготовлення документів, поліграфічне та комп’ютерне обладнання. Також виявлено готівку, банківські картки, мобільні телефони, штампи, печатки, тощо.

За попередніми оцінками, вартість вилучених підробок та бланків на чорному ринку становить 18 млн гривень.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Нагадаємо, у жовтні контррозвідка СБУ викрила та припинила протиправну діяльність міжрегіональної групи, учасники якої підробляли та збували паспорти громадян країн ЄС.