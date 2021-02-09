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Одеських посадовців викрили у незаконному привласненні земель Держспецзв’язку

На незаконно відчужених землях здійснюється забудова багатоквартирними будинками.

Одеських посадовців викрили у незаконному привласненні земель Держспецзв’язку
Фото: ssu.gov.ua

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили в Одесі посадовців кількох державних установ і міськради, які незаконно переоформили право власності на земельну ділянку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За даними спецслужби, у такий спосіб афілійовані з фігурантами комерційні структури незаконно отримували й інші великі "шматки" одеської землі.

Організували оборудку посадовці Одеської міськради, обласної прокуратури, регіональних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції та Держгеокадастру і приватні забудовники. Кіберфахівці СБУ задокументували, що фігуранти підробили офіційні документи і змінили власність земель площею майже 4 гектари.

Також перевіряється інформація, що зловмисники діяли через незаконне втручання у роботу телекомунікаційних мереж та автоматизованих систем державних контролюючих органів.

"Наразі на незаконно відчужених землях здійснюється забудова багатоквартирними будинками - з численними порушеннями законодавства. Судом накладено арешт на ділянку, а також на будівлі, недобудови, інші складські приміщення з позбавленням права користування, розпорядження майном та забороною проведення будівельних робіт",-  повідомили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

У ході розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків, під час яких було вилучено проєктну документацію на будівництво житлового комплексу, чорнові записи, бланки з відтисками печаток будівельних компаній та інші матеріали, які підтверджують незаконне виведення земельної ділянки з державної власності для комерційної забудови.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу тривають слідчі дії. Операція проводилась під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері та Офісу генпрокурора.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше Господарський суд міста Києва зобов’язав товариство знести самочинно збудований готель  в Оболонському районі столиці.

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