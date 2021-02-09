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Варшава і Краків вирішили повторити експеримент Львова з кавовою гущею

Кавову гущу використовують замість солі і піску проти ожеледиці.

Варшава і Краків вирішили повторити експеримент Львова з кавовою гущею
Фото: facebook.com/dominiak.public

Із вівторка, 9 лютого, тротуари біля ратуші у столиці Польщі Варшаві посипатимуть кавовою гущею замість солі чи піску.

Про це з посиланням на польські ЗМІ пише ZAXID.NET.

"На вихідних, я думаю, ми всі читали, що Львів використовує кавову гущу для посипання засніжених та крижаних покриттів – замість піску та солі. Від завтрашнього дня ми збираємось посипати ними тротуар вздовж будівлі ратуші від стоянки. Наша мета, насамперед, зібрати досвід та думки місцевих мешканців на майбутнє", – написав заступник мера Варшави Бартош Доміняк на своїй сторінці у Facebook.

У понеділок мерія почала збирати кавову гущу з кавових машин ресторанів. Мешканців Варшави просять висловити свою думку щодо цього експерименту.

Нагадаємо, 1 лютого у парку "700-річчя Львова" замість піскосуміші вперше використали для посипання доріжок кавову гущу за досвідом скандинавських країн і Британії. Зазначалося, що кавова гуща не шкодить ґрунту, рослинам і тваринам у парках і є джерелом додаткових поживних речовин.

Після Львова експеримент із кавовою гущею запровадила мерія Кракова й закликала міські кафе долучатися до збору гущі.

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