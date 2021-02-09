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В аеропорту "Бориспіль" затримується п’ять рейсів

Три рейси було скасовано.

В аеропорту "Бориспіль" затримується п’ять рейсів
Фото: Макс Левин

У зв’язку з ускладненням погодних умов до міжнародного аеропорту "Бориспіль" затримується приліт п’яти внутрішніх та міжнародних рейсів. Ще три рейси скасовано.

Про це свідчать дані онлайн-табло аеропорту "Бориспіль".

Так, рейс з Дніпра мав прибути о 8:20, але очікується о 14:30; рейс із Запоріжжя мав приземлитись о 8:30 год, але очікується о 12:25. Ще один рейс із Дніпра був запланований на 12:40, але очікується о 14:25. Ранковий рейс з Херсона - скасований.

Крім того, до "Борисполя" затримується приліт міжнародних рейсів з Хургади і Шарм-Ель-Шейху. Також був скасований на приліт та виліт нічний рейс з Анкари.

Як повідомляли, через негоду станом на ранок рух транспорту обмежено у семи областях і Києві.

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