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МОН дозволило зараховувати результати міжнародних мовних іспитів як підсумкову атестацію з іноземної мови

Міністерство змінило вимоги до ДПА у 2020/2021 навчальному році.

МОН дозволило зараховувати результати міжнародних мовних іспитів як підсумкову атестацію з іноземної мови
Фото: assistaugusta.wordpress.com

Результати міжнародних мовних іспитів можна зараховувати як державну підсумкову атестацію з іноземної мови у 2020/2021 навчальному році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Міністерство освіти і науки розробило методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році", - йдеться у повідомленні.

Згідно з наказом міністерства щодо проведення ДПА у 2020/2021 навчальному році, здобувачі освіти, які для проходження атестації вибрали третім навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іноземну мову і навпаки.

Водночас, здобувачі освіти, які обрали третім навчальним предметом одну з іноземних мов, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іншу іноземну мову.

Крім того, здобувачам повної загальної середньої освіти, які цього або попереднього календарного року отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня B-1 і вищого рівня (для класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарту або академічного рівня) або рівня В-2 (для класів з поглибленим вивченням іноземних мов) та вищого рівня, результати цих іспитів зараховуються як атестація з іноземної мови.

Рекомендований перелік міжнародних мовних іспитів, результати яких зараховуються як атестація з іноземної мови у 2020/2021 навчальному році, можна знайти на сайті Міносвіти.

Нагадаємо, 1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. Зареєструватися можна до 5 березня.

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