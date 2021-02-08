Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією

Відкрито справу про вимагання і розповсюдження порнозображень.

Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографічними зображеннями.

Як повідомляється на сайті поліції, учасниками схеми були понад 30 осіб. Вони створили дві фінансові компанії, які надавали кредити, а потім тероризували позичальників, які заборгували.

Для шантажу використовувалися порнографічні зображення з прифотошопленими обличчями боржників чи їхніх родичів.

"Твій борг передали нам. Тепер з тобою працює компанія [...]. Якщо не вернеш 13 тисяч до 12:00 завтра, буде розсилочка твоїм родичам", - такого змісту повідомлення колектори надсилали боржникам.

Всього, за підрахунками поліції, ця контора надіслала більше 360 тисяч погроз.

Працівники поліції провели 50 обшуків в офісах компаній, квартирах та автомобілях фігурантів на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у столиці.

За даним фактом ведеться кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та за ч. 3 ст. 301 (виготовлення і розповсюдження порнографії) Кримінального кодексу України. Про затримання підозрюваних не повідомляється.

Нагадаємо, що в кінці січня Верховна Рада в першому читанні прийняла антиколекторський законопроект, який заборонить шантажувати боржників.