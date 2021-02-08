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На Рівненщині на трасі "Київ-Чоп" зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина

Троє пасажирів травмовано.

На Рівненщині на трасі "Київ-Чоп" зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина
Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Сьогодні близько сьомої ранку на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Синів колишнього Гощанського району на Рівненщині зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина.

Про це повідомляє поліція області.

"Попередньо, травмовані троє пасажирів, двоє з яких після надання допомоги медиками "швидкої" були відпущені. Ще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Всіх пасажирів маршрутки, яка здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, пересадили в інший транспортний засіб.

На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні. За зовнішніми ознаками обидва водії - тверезі, втім вони проходитимуть освідування на стан сп’яніння.

"Правоохоронці звертаються до всіх водіїв під час складних погодних умов дотримуватись швидкісного режиму та дистанції. А пішоходам — не поспішати перетинати проїзну частину, не впевнившись, що транспортні засоби повністю зупинились", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру 8 лютого у Києві очікуються значні опади снігу, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. 8-9 лютого в столицю буде обмежено в'їзд вантажівок. Столична влада очікує, що таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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