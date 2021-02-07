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Окупанти на Донбасі здійснили мінування забороненими мінами ПОМ-2

Бойових втрат серед українських військових немає.

Окупанти на Донбасі здійснили мінування забороненими мінами ПОМ-2
Фото: facebook.com/pressjfo.new

Протягом поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій", - йдеться у повідомленні.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Протипіхотні міни ПОМ-2, які виготовляються виключно в Росії, заборонені Оттавською конвенцією з 1997 року. Для доставки таких мін використовується гранатомет. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів. Міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток, завдовжки до 10 метрів кожна.

Зазвичай такі міни мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Але існують модифікації міни без самоліквідації.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню.

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