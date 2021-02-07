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У Чернівцях стався вибух у торговому центрі

Жертв та постраждалих немає.

Фото: ukrinform.ua

Сьогодні, 7 лютого у Чернівцях стався вибух у трьохповерховому торговому центрі "Майдан".

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вибух стався о 08:28 на третьому поверсі в підсобному приміщенні кафе "Сушия", подальшого горіння не було.Жертв та постраждалих немає.

Зруйновано легку внутрішню перегородку та вікно.

Фото: ukrinform.ua

“Від ДСНС залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки”, – йдеться у повідомленні.

Також на місце події скеровано слідчо-оперативну групу Чернівецького районного управління поліції, вибухотехніків та газову службу.

Фото: ukrinform.ua

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї події.

Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у м. Кам’янське на Дніпропетровщині під час вибуху у житловій квартирі постраждало 2 особи, зокрема дитина.

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