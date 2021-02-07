Сьогодні, 7 лютого у Чернівцях стався вибух у трьохповерховому торговому центрі "Майдан".
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Вибух стався о 08:28 на третьому поверсі в підсобному приміщенні кафе "Сушия", подальшого горіння не було.Жертв та постраждалих немає.
Зруйновано легку внутрішню перегородку та вікно.
“Від ДСНС залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки”, – йдеться у повідомленні.
Також на місце події скеровано слідчо-оперативну групу Чернівецького районного управління поліції, вибухотехніків та газову службу.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї події.
Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у м. Кам’янське на Дніпропетровщині під час вибуху у житловій квартирі постраждало 2 особи, зокрема дитина.