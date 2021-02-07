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В Україні працюють 4 778 пунктів обігріву для населення

6 лютого до них звернулись 443 людини.

В Україні працюють 4 778 пунктів обігріву для населення

В Україні через зниження температури розгорнуто 4 778 пунктів обігріву.

Про це інформує пресслужба Дерслужби надзвичайних ситуацій.

Органи місцевого самоврядування відкрили 4 764 пункти, а ДСНС – 14 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Загалом, упродовж доби 6 лютого до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС - 77 осіб.

“На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7-8 лютого Україну чекає значне зниження температури. Через снігопади в Рівненській, Волинській, Львівській областях може припинитися рух автотранспорту.

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