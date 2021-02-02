Пожежу торговельного центру "Епіцентр" у Первомайську загасили.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Про це повідомляє пресцентр ГУ ДСНС у Миколаївській області.

"О 18:30 пожежу ТЦ "Епіцентр К" на вул. Федора Достоєвського у м. Первомайськ на площі 4000 кв. м ліквідовано", - сказано в повідомленні.

Тривають роботи з розбору будівельних конструкцій та гасіння окремих осередків тління.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

До гасіння було залучено 191 чоловік та 35 одиниць техніки, з них від ДСНС - 125 рятувальників і 21 одиниця техніки.

Про пожежу в торговельному центрі стало відомо близько 13:00. За даними ДСНС, станом на 14:20 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м.

Станом на 16:20 спостерігалися окремі локальні осередки горіння всередині будівлі.

"Епіцентр" заявив про навмисний підпал його ТЦ у Первомайську. Там повідомили, що паліїв було двоє.

За словами директора торгового центру Михайла Телкова, один із чоловіків приніс із собою пляшку з легкозаймистою сумішшю, облив невідомою речовиною стенди з ковроліном та лінолеумом і підпалив їх.

Охорона центру одразу відреагувала на ситуацію, але зловмисник схопив сокиру та ніж і накинувся на співробітників "Епіцентру", поранивши одного з них. Охорона торгового центру затримала чоловіка та передала поліції.

Поліція повідомила про затримання чоловіка, який підозрюється у здійсненні підпалу. За словами керівника Миколаївської поліції Сергія Шайхета, підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

За даними поліції, 37-річний підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Йому інкримінують умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).