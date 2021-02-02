Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Пожежу в "Епіцентрі" у Первомайську загасили

Тривають роботи з розбору будівельних конструкцій.

Пожежу торговельного центру "Епіцентр" у Первомайську загасили.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Про це повідомляє пресцентр ГУ ДСНС у Миколаївській області.

"О 18:30 пожежу ТЦ "Епіцентр К" на вул. Федора Достоєвського у м. Первомайськ на площі 4000 кв. м ліквідовано", - сказано в повідомленні.

Тривають роботи з розбору будівельних конструкцій та гасіння окремих осередків тління.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

До гасіння було залучено 191 чоловік та 35 одиниць техніки, з них від ДСНС - 125 рятувальників і 21 одиниця техніки.

Про пожежу в торговельному центрі стало відомо близько 13:00. За даними ДСНС, станом на 14:20 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м.

Станом на 16:20 спостерігалися окремі локальні осередки горіння всередині будівлі.

"Епіцентр" заявив про навмисний підпал його ТЦ у Первомайську. Там повідомили, що паліїв було двоє. 

За словами директора торгового центру Михайла Телкова, один із чоловіків приніс із собою пляшку з легкозаймистою сумішшю, облив невідомою речовиною стенди з ковроліном та лінолеумом і підпалив їх.

Охорона центру одразу відреагувала на ситуацію, але зловмисник схопив сокиру та ніж і накинувся на співробітників "Епіцентру", поранивши одного з них. Охорона торгового центру затримала чоловіка та передала поліції.

Поліція повідомила про затримання чоловіка, який підозрюється у здійсненні підпалу. За словами керівника Миколаївської поліції Сергія Шайхета, підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

За даними поліції, 37-річний підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Йому інкримінують умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також