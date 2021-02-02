Паспорт у смартфоні приймають 10 українських аеропортів, - Криклій

Уже 10 українських аеропортів приймають е-паспорт через додаток "Дія" замість паперових документів.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За словами міністра, десятим у списку став аеропорт у Дніпропетровську.
Таким чином, паспорти в смартфоні нині приймають такі українські аеропорти:
- Бориспіль
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Київ
- Львів
- Миколаїв
- Одеса
- Харків
- Херсон
- Дніпропетровськ
Щоб скористатися в аеропорту паспортом у смартфоні, після прибуття в аеропорт на пункті контролю авіабезпеки пасажир повинен відкрити програму і показати екран для зчитування QR-коду.
Нагадаємо, торік у квітні Кабінет Міністрів прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту з відображення паспортної інформації в мобільному додатку "Дія". Тепер паспорти в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.
У жовтні 2020 року НБУ дозволив відкривати банківський рахунок з "паспортом у смартфоні".