Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Паспорт у смартфоні приймають 10 українських аеропортів, - Криклій

Десятим у списку став аеропорт у Дніпропетровську.

Паспорт у смартфоні приймають 10 українських аеропортів, - Криклій
Фото: 5.ua

Уже 10 українських аеропортів приймають е-паспорт через додаток "Дія" замість паперових документів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, десятим у списку став аеропорт у Дніпропетровську.

Таким чином, паспорти в смартфоні нині приймають такі українські аеропорти:

  • Бориспіль
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Київ
  • Львів
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Харків
  • Херсон
  • Дніпропетровськ

Щоб скористатися в аеропорту паспортом у смартфоні, після прибуття в аеропорт на пункті контролю авіабезпеки пасажир повинен відкрити програму і показати екран для зчитування QR-коду.

Нагадаємо, торік у квітні Кабінет Міністрів прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту з відображення паспортної інформації в мобільному додатку "Дія". Тепер паспорти в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

У жовтні 2020 року НБУ дозволив відкривати банківський рахунок з "паспортом у смартфоні".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також