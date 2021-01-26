Мінінфраструктури планує концесію вокзалів у форматі 1+1

Міністерство інфраструктури готується до концесії шести великих залізничних вокзалів, до кожного з яких долучать по одному меншому.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розказав міністр Владислав Криклій.

"У нас шість вокзалів зараз готуються до концесії, включаючи київський вокзал. Ми дійшли до думки, що великі вокзали, які є свого роду магнітами, будемо у концесії передавати не поодинці, а таким собі набором. Це буде, найімовірніше, як нам рекомендує наш партнер Світовий банк, IFC, у форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал. Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький йому буде у донавантаження", - розказав міністр.

Для прикладу, вокзал у Чопі можуть дати в парі зі Львовом.

Також планується концесія вокзалів у Вінниці, Миколаєві, Дніпрі, Харкові.

На думку Криклія, така концесія буде справедливою, забезпечить швидке перетворення вокзалів на торгово-розважальні зоновані комплекси, гарантуватиме прозорі надходження та позбавить державу збиткових активів.

Міністр додав, що концесія вокзалів може стартувати вже цього року.

Нагадаємо, що у 2020 році держава почала здавати у концесію морські порти.

Херсонський морський торговий порт відійшов на 30 років компанії "Рісо-Україна" (консорціум грузинської "Петро ойл енд кемікалс" і швейцарської Risoil), а порт "Ольвія" - на 35 років катарській QTerminals.

В жовтні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про концесію. Концесія є формою державно-приватного партнерства, в рамках якого інвестор на платній основі отримує право на будівництво об'єкта або управління ним. При цьому операційний ризик перекладається на інвестора, йому не гарантується окупність інвестицій або витрат. Дохід від користування йде інвестору.