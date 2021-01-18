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Міністр інфраструктури підтвердив щомісячне подорожчання білетів на поїзди

Востаннє індексацію проводили у 2018 році.

Міністр інфраструктури підтвердив щомісячне подорожчання білетів на поїзди
Фото: Александр Рудоманов

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підтвердив, що "Укрзалізниця", починаючи з березня, щомісяця підніматиме вартість проїзду на 2%.

"Планується з березня до кінця року по 2% щомісячно зробити індексацію", - сказав міністр в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Він нагадав, що індексацію планували провести ще у 2020 році, але через пандемію та обмеження перевезень її відклали.

"З 2018 року не було індексації на пасажирські перевезення, а всім відомі факти, що вони залишаються збитковими. В тому числі через цю причину у нас рухомий склад в такому стані, через який ми періодично отримуємо в соціальних мережах не дуже позитивні відгуки", - сказав Криклій.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" розраховує у 2021 році заробити 558 млн гривень на подорожчанні білетів. В цілому виручка очікується 86,5 млрд гривень, з яких від пасажирів - тільки 7,76 млрд.

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