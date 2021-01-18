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Спадкоємця імперії Samsung засудили до 2,5 років за хабарництво

Головний бізнесмен Південної Кореї знову відправиться до в'язниці.

Спадкоємця імперії Samsung засудили до 2,5 років за хабарництво
Лі Чже Йон
Фото: Jaehyuk Oh / Xinhua / Globallookpress.com

Голову Samsung Electronics Лі Чже Йона засудили до двох з половиною років в'язниці за звинуваченням у хабарництві.

Про це пише Reuters.

Звинувачення стосується хабаря, який нібито Лі передав президентці Пак Кин Хе через її подругу Чхве Сун Силь, щоб отримати підтримку держави у вирішення бізнесових питань.

52-річного Лі, який після недавньої смерті свого батька є найвпливовішим бізнесменом Південної Кореї, судять за це вже вдруге.

Перший вирок у справі про хабарництво Лі винесли в 2017 році, тоді йому дали п'ять років. Але в наступному році бізнесмена звільнили, апеляційний суд скоротив термін до двох з половиною років і призупинив його виконання, а справу повернули на перегляд.

Під вартою Лі Чже Йон провів загалом рік.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президентці Пак Кин Хе. Причиною став скандал за участю її подруги Чхве Сун Сіль. Ту запідозрили в тому, що вона отримала доступ до секретних урядових документів, скориставшись своїм впливом на Пак Кин Хе, а також лобіювала, користуючись знайомством із президентом, інтереси великих корпорацій.

Згодом Пак отримала 20 років ув'язнення за корупцію.

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