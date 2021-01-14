Експрезидентку Південної Кореї посадили на 20 років за корупцію

Рішення суду є остаточним, його було винесено у справі про хабарництво та зловживання владою.

Вищий суд Південної Кореї відхилив апеляцію прокуратури про скорочення 20-річного терміну ув’язнення для колишньої президентки Пак Кин Хе.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення суду є остаточним, його було винесено у справі про хабарництво та зловживання владою.

Водночас таке рішення суду робить можливим юридичний варіант помилування, який ще не обговорюється.

Пак Кин Хе, яка перебуває у в'язниці з 31 березня 2017 року не була присутня на суді. Вона заперечує всі звинувачення та вважає їх політично вмотивованими.

Експрезидентку усунули з посади у 2017-му, коли спалахнув скандал через корупцію, хабарництво, зловживання владою, передачу конфіденційної інформації нею подрузі Цой Сун Силь.

Пак Кин Хе стала президентом у 2013-му. Вона була першою жінкою на цій посаді у Південній Кореї.

Її справа розглядалася в різних судах, включаючи повторний судовий розгляд у липні минулого року, але рішення Верховного суду про підтримку 20-річного строку ув’язнення та штраф у розмірі 18 мільярдів вон (16,38 мільйона доларів) вичерпує її юридичні можливості.

Нагадаємо, 10 березня 2017-го Конституційний суд Південної Кореї затвердив імпічмент президентки країни Пак Кин Хе. За імпічмент проголосували всі вісім суддів. Конституційний суд визнав провину Пак Кин Хе в тому, що вона дозволила своїй близькій подрузі і радниці Чхве Сун Сіль впливати на державну політику і покривала її корупційну діяльність.

У квітні 2017-го екс-президенці Південної Кореї пред'явлено звинувачення в корупції.