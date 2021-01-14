Трамп відмовився платити своєму адвокату Джуліані, – Washington Post

Президент США Дональд Трамп розчарований особистим адвокатом і давнім другом, колишнім мером Нью-Йорка Руді Джуліані.

Як повідомляє Washington Post, Трамп відмовляється платити Джуліані, який останні місяці подорожував країною і поширював від імені президента теорії змови щодо президентських виборів.

Цитуючи двох неназваних чиновників, газета зазначила, що Трамп не лише відмовився платити Джуліані юридичні збори, а й повідомив помічникам, що всі вимоги про відшкодування витрат на проїзд та інші витрати повинні проходити через нього.

За даними видання, Трамп був незадоволений вимогою Джуліані про 20 тисяч доларів на день гонорарів і "приватно висловив занепокоєння" деякими кроками свого адвоката.

The Times підтвердив інформацію, додавши, що представники Білого дому блокують дзвінки Джуліані до Трампа.

Минулого тижня Джуліані вимагав "бойового випробування" під час мітингу у Вашингтоні, коли Конгрес засідав, щоб підтвердити результати виборів, які він оскаржував у судах від імені Трампа.

Незабаром після цього прихильники Трампа штурмували Капітолій. Жертвами штурму стали п’ятеро людей.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент Трампу через підбурювання до заколоту. Відсторонити Трампа від виконання обов’язків президента на основі імпічменту має Сенат.

Раніше повідомляли, що чинний президент США Дональд Трамп, Дональд Трамп-молодший і ексмер Нью-Йорка, адвокат Трампа Рудольф Джуліані можуть потрапити під слідство за підбурювання “мафії MAGA” (кампанія на підтримку Трампа “Make America great again”, – ред.), що тероризувала будівлю Капітолію 6 січня.