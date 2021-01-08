Трамп може потрапити під слідство через підбурювання до насильства

"Ми збираємося розслідувати не тільки бандитів, але і тих, хто закликав до насильства”, заявив Генеральний прокурор округу Колумбія.

Чинний президент США Дональд Трамп, Дональд Трамп-молодший і ексмер Нью-Йорка, адвокат Трампа Рудольф Джуліані можуть потрапити під слідство за підбурювання “мафії MAGA” (кампанія на підтримку Трампа “Make America great again”, – ред.), що тероризувала будівлю Капітолію 6 січня.

Про це заявили в.о . Федерального прокурора США Майкл Шервін і Генеральний прокурор округу Колумбія Карл Расін, пише dailymail.co.uk.

Карл Расін розповів каналу Good Morning America, що його офіс ідентифікує зараз десятки людей, яких помітили під час штурму Капітолію.

Він, зокрема, зазначив: “Вина лежить на поліції Капітолійського пагорба... навіть Трамп зараз критикує їх”.

“Дональд Трамп-молодший, Джуліані, навіть президент Сполучених Штатів закликали своїх прихильників йти до Капітолію і, за словами Руді Джуліані, “проявляти бойову справедливість”. Ми збираємося розслідувати не тільки бандитів, але і тих, хто закликав до насильства”, – додав прокурор.

Шервін заявив журналістам, що збирається розслідувати всіх “поганів акторів”. “Усіх, хто відіграв роль і де докази відповідають злочину”, – зазначив він.

“Трамп, Джуліані і Дональд-молодший виступили перед тисячами людей перед тим, як в середу натовп напав на Капітолій”, – зазначили у виданні.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Унаслідок заворушень загинуло 5 осіб, зокрема поліцейський Капітолію.

Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку.

20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.