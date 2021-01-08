Louis Vuitton купив легендарний ювелірний бренд Tiffany & Co майже за 16 млрд доларів

Конгломерат обрав для керування “Tiffany” двох керівників свого бренду.

Французький виробник товарів класу люкс “LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton” завершив операцію з придбання американської ювелірної компанії "Tiffany&Co" за 15,8 мільярда доларів.

Про це пише reuters.com.

Конгломерат обрав для керування “Tiffany” двох керівників свого бренду сумок “Louis Vuitton”.

Нове керівництво повністю оновить команду дизайнерів, які, як очікують аналітики, зосередяться на залученні молодих покупців і азіатських клієнтів.

“Офіційне підписання угоди відбулося після запеклої юридичної суперечки. LVMH відступив, оскільки пандемія COVID-19 ускладнила продаж предметів розкоші, однак у кінцевому підсумку переглянула закупівельну ціну зі знижкою”, – йдеться у повідомленні.

"Я радий вітати Tiffany та її талановитих працівників у нашій групі. Tiffany – це легендарний бренд та видатна емблема світового ювелірного ринку", – прокоментував угоду голова та виконавчий директор LVMH Бернар Арно.

Директора “Tiffany” Алессандро Богліоло на посаді замінить віцепрезидент “Louis Vuitton” Ентоні Ледру. Ледру раніше вже працював в “Tiffany”, а також у суперника-ювеліра “Cartier”.

Віцепрезидентом компанії стане Александр Арно – син власника холдингу Бернара Арно, а головою Ради директорів – колишній голова та виконавчий директор “Louis Vuitton” Майкл Бурк.

Додамо, Louis Vuitton Moët Hennessy — французька компанія, виробник предметів розкоші. Група включає такі торгові марки як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо.

Tiffany & Co. — ювелірна транснаціональна компанія, заснована в 1837 році Чарльзом Льюїсом Тіффані і Джоном Ф. Янгом. Перший магазин був відкритий на Манхеттені під назвою Tiffany, Young and Ellis, але був перейменований в 1853 році, коли Чарльз Тіффані перейняв керівництво.

Нагадаємо, влітку 2020 року журнал Forbes склав новий рейтинг 100 найдорожчих світових брендів.

Так, найдорожчими брендами залишалися Apple ($241,2 млрд), Google ($207,5 млрд) і Microsoft ($162,9 млрд).

Далі йдуть Amazon ($135,4 млрд), Facebook ($70,3 млрд), Coca-Cola ($64,4 млрд), Disney ($61,3 млрд), Samsung ($50,4 млрд), Louis Vuitton ($47,2 млрд) і McDonald's ($46,1 млрд).