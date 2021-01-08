Антиковідна вакцина від Sinovac показала 78% ефективності на третій фазі досліджень у Бразилії

Лікар вакцинується проти COVID-19 вакциною Sinovac Biotech під час випробувань третьої фази в лікарні Acibadem у Стамбулі, Туреч

Китайська вакцина проти коронавірусу від Sinovac показала 78% ефективності проти Covid-19 на третій фазі клінічних досліджень у Бразилії.

Про це пише Wall street journal.

Вакцина “дає повний захист від важких випадків захворювання, що вселяє надію, що її можна буде використовувати для імунізації більшості країн, що розвиваються”.

“У жодного з добровольців, які вакцинувалися, не розвинулися серйозні випадки Covid-19”, заявили у дослідному центрі в Сан-Паулу, який тестував CoronaVac.

У цьому етапі досліджень взяли участь 12 тис. медичних працівників. Відтак Бразилія стала першою країною, яка завершила випробування CoronaVac.

“Це відмінний результат. Якщо це може запобігти важким випадкам захворювання, госпіталізації, смерті, то це допоможе нам вибратися з цієї пандемії”, – сказав член дослідницької групи з Covid-19 Університету Кампінас Луїс Карлос Діас.

Вакцина Sinovac менш ефективна, ніж вакцини, розроблені Moderna Inc. і спільно Pfizer Inc. і BioNTech SE, ефективність яких склала 94,5% і 95% відповідно. “Але CoronaVac можна зберігати в стандартному холодильнику при температурі від 36 до 46 градусів за Фаренгейтом, що спрощує і здешевлює транспортування і зберігання в менш розвинених країнах”, – зазначили фахівці з інфекційних захворювань.

Нагадаємо, 30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну 1,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу. Йдеться про закупівлю 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.