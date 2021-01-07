В МЗС спростували заяви російських ЗМІ про послаблення Британією "кримських" санкцій проти РФ

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували повідомлення російських ЗМІ, які тиражують "новину" про те, що Великобританія ніби то послабила санкції проти РФ.

Про це повідомив у коментарі LB.ua спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Насправді, це - видавання бажаного за дійсне. 1 січня 2021 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС. Як вже не держава-член ЄС Сполучене Королівство розпочало процедуру перенесення європейських санкційних режимів, зокрема щодо РФ, до власного національного законодавства. Загальна ліцензія британського міністерства фінансів для морських портів Криму відтворила санкційний відступ від рішення Ради ЄС 2014/145/CFSP. Такий відступ існує із 2017 року. І раніше була можливість здійснення розрахунків за основоположні потреби у кримських портах, зокрема придбання продуктів харчування, ліків, оплату лікування. Ні про які інші нововведення мова не йде", - пояснив він.

Ніколенко нгагадав, що 1 січня року набула чинності угода про стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією.

"Сполучене Королівство залишається одним із найпотужніших і найбільш послідовних партнерів України у світі, продовжує надавати вагому політичну та практичну підтримку суверенітету і територіальній цілісності нашої держави у контексті протидії російській агресії. Велика Британія також є одним зі світових лідерів у питанні запровадження та збереження міжнародних санкцій проти РФ. Відтак, розглядаємо повідомлення про нібито послаблення Лондоном санкцій проти Росії як чергові російські інсинуації", - наголосив спікер МЗС.

Інформацію про нібито "послаблення" санкцій також уже спростувала посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, 4 січня Британія очолила групу послів країн "Великої сімки" з підтримки України.