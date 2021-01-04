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Британія очолила групу послів країн "Великої сімки" з підтримки України

У 2020-му групу очолювали США.

Британія очолила групу послів країн "Великої сімки" з підтримки України
Фото: EPA/UPG

Велика Британія очолила групу послів країн "Великої сімки" (G7) із підтримки України.

Про це йдеться у повідомленні групи послів країн G7 у Twitter.

"Велика Британія, як головуюча у G7, пишається, що цього року очолить групу послів країн "Великої сімки" з підтримки України. Величезна подяка посольству США у Києві за відмінне головування у цій групі у 2020 році. Ми з нетерпінням чекаємо на чудовий 2021 рік у тісній співпраці з нашими партнерами для підтримки України у проведенні реформ на благо всіх українців", - йдеться у повідомленні.

Велика Британія пообіцяла незабаром поділитися інформацією про роль G7 та її пріоритети на цей рік.

Нагадаємо, у грудні прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн "Групи семи" (G7) та Європейського союзу, на якій  обговорив, зокрема, закупівлю Україною вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляли, вакцину від коронавірусу ЄС надаватиме "третім країнам" через державу-посередника.Для України це може бути Польща.

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