КВУ назвав головних прогульників 2020 року в Раді

Депутати групи "За майбутнє" впродовж 8 місяців найменше були на засіданнях парламенту.

Головними прогульниками Верховної Ради торік стали народні депутати групи "За майбутнє". В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи - 46%.

Про це свідчать дані аналізу відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради за підсумками 2020 року, повідомляє пресслужба Комітету виборців України.

"Також низькі показники реєстрації в народних депутатів "Опозиційного платформи – За життя". В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 53% депутатів політсили. У депутатів ВО "Батьківщини" показники відвідування на рівні 56%", - сказано в повідомленні.

Вищі результати в депутатів групи "Довіра" та фракції "Голос". У середньому на засідання приходили 67% нардепів "Голосу" та 68% - "Довіри".

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 року стали народні депутати "Слуги Народу" (72%) та "Європейської солідарності" (71%).

"У 2020 році на показники відвідування Верховної Ради об’єктивно вплинула ситуація із коронавірусом. Проте в розрізі фракцій і груп ВР загальна тенденція не змінилася: депутати одних політичних сил стабільно відвідують пленарні засідання, тоді як інші їх регулярно прогулюють. Так, депутати ЄС та «Слуги Народу» були лідерами за відвідуванням Верховної Ради впродовж 10 з 12 місяців у минулому році. Натомість, депутати групи «За майбутнє» ставали головними прогульниками впродовж 8 місяців року", - прокоментував результати моніторингуголова ВГО КВУ Олексій Кошель.

Юридично за пропуск пленарних засідань ВР без поважних причин передбачено фінансові штрафи. Однак на практиці це не стало достатньою мотивацією для частини народних депутатів, які систематично ігнорували та продовжують ігнорувати засідання парламенту", - додали в КВУ.

Всього у 2020 році відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради України.

Раніше в КВУ повідомляли, що у грудні 20 депутатів не були на жодному засіданні Ради.

Нагадаємо, Рада IX скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року і за рік у турборежимі прийняла менше законів, ніж попередники.

У перший день роботи нового парламенту президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам розпуском через рік, якщо вони не виправдають очікувань. Водночас президент висловив надію, що йому це робити не доведеться.

31 серпня 2020 року на позачерговому з'їзді президентської партії "Слуга Народу" президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає. Серед головних причин цього він назвав, зокрема, те, що монобільшість голосує за важливі законопроєкти.

1 вересня почалася третя сесія Ради IX скликання. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Рада: старт со скандала".