Нова очільниця ОБСЄ перший закордонний візит здійснить в Україну

Окремі сподівання Україна покладає на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи.

Нова очільниця ОБСЄ Анн Лінде свій перший на цій посаді закордонний візит здійснить в Україну.

Про це повідомила у Facebook заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

"Символічно, що свій перший закордонний візит у новій якості Анн Лінде планує здійснити саме до України. Очікуємо на неї в Києві вже цього місяця. Розраховуємо, що цей візит буде важливою нагодою Діючій голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої зброїної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України", - написала Джапарова.

За її словами, окремі сподівання Україна покладає на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи.

"Швеція традиційно підтримувала Україну і є одним із найбільших наших друзів. Тож із нетерпінням чекаємо на тісну співпрацю в цьому новому для наших країн форматі в 2021 році", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, Анн Лінде офіційно стала новим генсеком Організації з 1 січня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав її з вступом на посаду.