Шабунін повідомив про ще одну підкинуту вибухівку, поліція пропонує йому охорону (оновлено)

Вибуховий пристрій підклали під квартири матері і тещі голови ЦПК.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що вибуховий пристрій підклали не лише під квартиру його матері, а й батькам дружини.

Про це Шабунін написав у фейсбуці.

"Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й борщагівську квартиру батьків дружини. Поліція, схоже, всі дев’ять поверхів евакуювала, поки вибухотехніки працювали. Чекаю офіційного повідомлення поліції з деталями", - зазначив голова ЦПК.

Оновлення. У Національній поліції заявили, що через виявлення гранат під дверима квартир матері та тещі Віталієві Шабуніну буде запропоновано заходи безпеки.

"Події зафіксовані ввечері 30 грудня у Рівному та вранці 31 грудня у Києві. Досудове розслідування слідчі поліції Рівного проводять за фактами погроз вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї. Правова кваліфікація події у Києві буде надана після проведення огляду", - сказано в повідомленні.

За даними поліції, сьогодні близько 11:00 надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі Києва на третьому поверсі багатоповерхівки біля вхідних дверей квартири, яка здається в оренду, виявлено дві скріплені скотчем гранати Ф-1. Власницею помешкання є матір дружини Віталія Шабуніна.

На місце події виїхали вибухотехніки, рятувальники та слідчо-оперативна група. Проводиться ретельний огляд місця події, поліцейські встановлюють можливих свідків та переглядають камери відеонагляду, які могли зафіксувати осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, вчора біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. Пристрій складався з двох гранат і чорної коробки.

Правоохоронці у корпусах гранат біля квартири мами Шабуніна вибухівки не знайшли.

Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

ЗМІ з посиланням на слова співзасновника ГО "Центр протидії корупції" Дарії Каленюк повідомляли, що на місці пожежі в будинку Шабуніна знайшли залишки вибухівки. Проте в поліції це заперечили і попросили поширювати інформацію винятково з офіційних джерел.

У вересні Шабунін отримав результати експертизи, згідно з якою пожежа в його будинку "100% умисний підпал".