​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
ГоловнаПолітика

Зеленський підписав закон про внутрішній водний транспорт

Закон дає змогу збільшити вантажопотік до 30 млн тонн на рік.

Зеленський підписав закон про внутрішній водний транспорт
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внутрішній водний транспорт" №1054-ІХ, який парламент ухвалив 3 грудня 2020 року.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Документ визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.

Закон урегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Зокрема, встановлюються умови роботи внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їхніх берегових смуг для судноплавства. Унормовується питання майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

Також закон імплементує основні вимоги директив та регламентів Європейського Союзу згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

"В Україні лише 1% вантажних перевезень здійснювався річками, хоча це найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів у світі. Після набрання чинності цим законом у нашій державі з’явиться конкурентний ринок річкових перевезень вантажів. За підрахунками Міністерства інфраструктури, це дасть змогу збільшити вантажопотік до 30 млн т на рік та створити економічний ефект для держави в обсязі близько 13-16 млрд грн щороку. Крім того, збільшення вантажних перевезень річкою допоможе вберегти від руйнування автошляхи та заощадити державні кошти на ремонті дорожнього покриття", - сказано в повідомленні.

Таким чином, реалізація норм цього закону сприятиме розвитку берегової інфраструктури українських річок, покращенню стану річкового господарства, розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також