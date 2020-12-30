НАЗК встановило численні порушення у звіті партії "Перемога Пальчевського"

Партія "Перемога Пальчевського" була профінансована на суму понад 32 млн грн 103 фізичними особами, які не мали значних доходів за останні три роки

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило численні порушення у звіті партії "Перемога Пальчевського".

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"НАЗК встановило, що партія "Перемога Пальчевського" була профінансована на суму понад 32 млн грн 103 фізичними особами, які не мали значних доходів за останні три роки", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що у своєму звіті за ІІІ квартал 2020 року партія не вказала інформацію про пільгове розміщення зовнішньої реклами.

"Партією було укладено договори про друк та розміщення реклами з низкою компаній, серед яких ТОВ "АЙ КЬЮ КОМЬЮНІКЕЙШНС". Партія та компанія фактично уклали договір на пільгових умовах з урахуванням ціни наданих послуг, однак відповідна інформація не була відображена у звіті партії. Сума наданої пільги за розрахунками Агентства складає понад 20,4 млн грн", - пяснили в НАЗК.

НАЗК вбачає у діях партії можливі ознаки правопорушення, передбаченого статтею 159–1 Кримінального кодексу України — "Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму".

"НАЗК уже повідомило правоохоронні органи про результати аналізу звіту. Це ще одне свідчення того, що після перезавантаження Агентство почало активніше працювати над виявленням порушень та ефективно співпрацювати з журналістами і громадськістю", - сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, 25 листопада НАЗК зупинило держфінансування партії "Батьківщина". Партія подала позов до ОАСК. Виявлені порушення стосуються аналізу звітності регіональних організацій партії та її центрального офісу.