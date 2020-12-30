РНБО схвалила законопроєкт Зеленського щодо позбавлення волі за недостовірне декларування

Рада національної безпеки та оборони України схвалила законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за недостовірне декларування, який після доопрацювання президент України Володимир Зеленський внесе до парламенту як невідкладний.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Багато з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроєкт з компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроєкт треба доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що потрібно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов зауважив важливість ухваленого парламентом закону щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

"І для того, щоб посилити відповідальність за недекларування чиновниками своїх статків, щоб вони їх не приховували, сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому схвалений проект закону, який буде відправлений до Верховної Ради як невідкладний з певним доопрацюванням", - сказав данілов.

Нагадаємо, 28 грудня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський внесе до Верховної Ради новий проєкт закону, що посилює відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Зокрема, президент хоче позбавляти волі за такі порушення.

У жовтні Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. НАЗК повідомило, що закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КСУ.

4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування ухвалила компромісний варіант законопроєкту. 7 грудня документ підписав спікер Ради Дмитро Разумков. У НАЗК назвали умови, створені цим законопроєктом, "санаторними" для корупціонерів.

Відповідно до закону, особи, які умисно зазначать недостовірні відомості на 4000 неоподатковуваних мінімумів (а це зараз 8,4 млн грн), можуть отримати покарання у вигляді обмеження (але не позбавлення) волі на строк до 2 років.

"Тобто, максимальне покарання — перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва. Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію — їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього", - пояснили в НАЗК.

В ЄС назвали новий закон щодо е-декларацій "недостатнім".

23 грудя Володимир Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування, яка була скасована скандальним рішенням Конституційного суду. Документ також передбачає відповідальність за умисне неподання декларації.