Розмір компенсацій для родичів жертв катастрофи літака МАУ має бути визначений шляхом переговорів, - МЗС

Розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752, має бути визначений шляхом переговорів сторін. Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

При визначенні розміру компенсацій також буде враховуватися міжнародна практика у подібних катастрофах, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він додав, що українська сторона очікує від Ірану проєкт технічного звіту про обставини збиття літака.

"Констатуємо, що далі заяв, які іранська сторона робить в ЗМІ останніми днями, взаємодія не просувається. Домовленості, досягнуті під час другого раунду консультацій в Тегерані наприкінці жовтня 2020 року, Іран досі не виконав. Така ситуація є особливо неприйнятною, оскільки йдеться про долі невинних людей", - заявив речник МЗС.

Ніколенко наголосив, що Україна разом з іншими постраждалими країнами продовжить докладати максимальних зусиль для встановлення справедливості у цій справі та притягнення винних до відповідальності.

Раніше агентство IRNA повідомило, що влада Ірану виплатить по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака МАУ під Тегераном. Уряд виплатить виділені гроші сім'ям жертв, як тільки будуть надані звіти та документи. Оскільки катастрофа сталася 8 січня, віцепрезидент з правових питань запропонувала уряду виплатити виділені гроші до початку її першої річниці.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих. 19 жовтня Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

Наприкінці листопада стало відомо, що в бюджет Ірану на 2021 рік мають закласти 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім’ям загиблих. Гроші мали вивести з Фонду національного розвитку.

22 грудня іранське агентство Tasnim повідомило, що організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України". Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку. Зазначалося, що звіт був переданий через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані у січні минулого року.

Наступного дня у МЗС України заперечили отримання від Ірану звіту, однак Іран наполягає, що передав Україні документ в онлайн-форматі.