Зеленський підписав закон щодо забезпечення збору даних для декларування об’єктів оподаткування

В ОПУ вважають, що закон забезпечує зменшення навантаження на бізнес щодо сплати податків.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Ухвалення закону було зумовлене складною ситуацією, що виникла у зв’язку з пандемією COVID-19 і запровадженням обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням у світі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документ передбачає впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування.

Також новий закон уточнює деякі чинні положення трансфертного ціноутворення; уточнює підстави припинення адміністративного арешту; положення щодо коригування фінансового результату до оподаткування щодо операцій, які не мають ділової мети; особливості справляння акцизного податку; особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії.

"Таким чином забезпечується зменшення навантаження на бізнес щодо сплати податків та створюються механізми для залучення нових інвестицій, виведення економіки з тіні, що приведе до збільшення доходів як державного, так і місцевих бюджетів", - вважають в ОПУ.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила цей закон 17 грудня.

Напередодні Американська торговельна палата закликала підтримати пропозиції бізнес-спільноти щодо змін до податкового законодавства. Запропоновані зміни, на думку АТП, забезпечать зростання акцизних надходжень до Державного бюджет.