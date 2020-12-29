Сьогодні вийшла з друку нова книга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "2014. Миттєвості харківської весни". Про це він повідомив у фейсбуці.

У книзі Аваков розповідає, як сепаратистам, яких координували російські спецслужби, не дали створити так звану "ХНР".

"На сторінках цієї книги я висловив свою думку - як вдалося відстояти Харків, чого не вийшло в Донецьку і Луганську. Вже з сьогоднішнього дня - після всіх цих років і подій гібридної війни - я ділюся з читачами своїми роздумами про причини і наслідки, про майбутнє України", - зазначив міністр.

Аваков розповів, що у книзі опубліковано багато документів - від публікацій ЗМІ до унікальних матеріалів розвідки і аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих під час оперативних заходів. Голова МВС наголосив, що отримав на їх публікацію спеціальний дозвіл слідства.

"Ці документи шокують своїм цинізмом і нелюдськістю, але я впевнений, що вони повинні бути опубліковані і прочитані - як незаперечне документальне свідчення того, що захоплення України було заздалегідь підготовлене і сплановане, сепаратистські групи були організовані і озброєні, а "іхтамнєти" чітко координувалися російськими спецслужбами. У цій книзі я вперше публікую "План по Харкову і області" - електронне листування кураторів "російської весни", в якій детально - аж до геометок - розроблений план окупації Слобожанщини. 28 сторінок по всій формі військової стратегії: захоплення систем комунікацій, вузлів зв'язку, стратегічних об'єктів інфраструктури, ЗМІ, фізичне знищення представників влади, військових і журналістів, інформаційна компанія і пропаганда, залучення колаборантів, і в підсумку - створення "ХНР". Цей документ - фактично явка з повинною і вичерпний доказ російської військової агресії", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Книга вийшла у видавництві "Фоліо" і вже доступна для попереднього замовлення українською та російською.

Нагадаємо, 7 листопада 2017 року, на 100-річчя жовтневої революції, відбулася презентація книги Авакова "Ленін з нами?".