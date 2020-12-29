Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо інноваційного розвитку України

Згідно з рішенням РНБО утворено Міжвідомчу комісію з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони стосовно комплексного розвитку високих технологій.

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2020 року "Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України".

Відповідний указ №589/2020 опублікували на сайті Офісу президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2020 року "Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України", - йдеться в документі.

Згідно з рішенням РНБО утворено Міжвідомчу комісію з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони стосовно комплексного розвитку високих технологій.

Рішення про створення Міжвідомчої комісії ухвалено "з метою удосконалення взаємовідносин суб’єктів економічної діяльності у сфері високих технологій, зокрема в підготовці кадрів, проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень та у виробництві і реалізації високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також прискорення переходу України на інноваційну модель розвитку".

Секретар РНБО повинен у місячний строк подати на затвердження главі держави проєкт положення про Міжвідомчу комісію.

Нагадаємо, у 2019-му Зеленський заявив, що Україна повинна змінюватися інноваційно, інакше в неї немає шансів. Він також зазначив, що відставання в тій чи іншій галузі повинно підштовхувати нас до втілення проривних ідей, минаючи "ями вчорашнього дня".

На початку 2020-го Україна впала в рейтингу інноваційних економік Bloomberg. За рік держава втратила відразу три позиції.