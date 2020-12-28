Уряд відновив Міністерство агрополітики

Кабінет Міністрів відновив Міністерство аграрної політики шляхом скасування його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у 2019 році.
Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок увечері, передає "Інтерфакс-Україна".
"Це, по суті, дає старт створенню нового Міністерства аграрної політики", - зазначив під час урядового засідання міністр економіки Ігор Петрашко.
Як повідомляли, 17 грудня Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.