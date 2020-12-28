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Уряд відновив Міністерство агрополітики

У 2019-му Мінагрополітики було приєднано до Мінекономіки.

Уряд відновив Міністерство агрополітики
Фото: minagro.gov.ua

Кабінет Міністрів відновив Міністерство аграрної політики шляхом скасування його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у 2019 році.

Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це, по суті, дає старт створенню нового Міністерства аграрної політики", - зазначив під час урядового засідання міністр економіки Ігор Петрашко.

Як повідомляли, 17 грудня Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.

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