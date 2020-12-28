Зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" може відбутися в січні, - Єрмак

"Робота в "нормандському форматі" не припиняється ні на день".

Робота в "нормандському форматі" відбувається безупинно, й зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може відбутися вже в січні наступного року.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" може відбутися в січні 2021 року", - сказав Єрмак журналістам 28 грудня.

Він наголосив, що "робота в "нормандському форматі" не припиняється ні на день".

Також Єрмак повідомив, що робота з розмінування на 19 погоджених ділянках на Донбасі розпочнеться з початку наступного року.

Нагадаємо, 11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.

9 грудня Міністерство закордонних справ України закликало РФ вжити всіх належних кроків для продовження роботи задля виконання всіх рішень, прийнятих у межах "нормандського формату".

В інтерв’ю The New York Times президент Володимир Зеленський заявив, що посилити переговори в Нормандському форматі міг би президент Байден.