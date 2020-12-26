Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У Києві трапився вибух біля ресторану
У Києві трапився вибух біля ресторану
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
ГоловнаПолітика

"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії

Концерт був і в палаці, і поза його стінами, заявив ведучий.

"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії
архівне фото
Фото: lb.ua

Студія "Квартал 95" висміяла активістів руху SaveФОП, які 22 грудня прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де відбувався концерт "Вечірнього кварталу".

Ведучий шоу "Чисто News" Степан Казанін зазначив: "22 грудня під час знімання новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею палацу "Україна" протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і поза його стінами".

Казанін додав, що через карантин це перший випадок, коли на концерті "Кварталу" було менше людей, ніж надворі.

Його колега Ірина Сопонару у свою чергу зазначила, що “деякі з них уже заробили на мітингах більше, ніж їм пообіцяв Зеленський”.

"Не зовсім зрозуміла невдоволеність протестувальників. Пікети ФОПів тривають вже декілька днів, і деякі з них уже заробили на мітингах більше, ніж їм пообіцяв Зеленський (8 тис. грн, – ред.)", – cказала вона.

Нагадаємо, підприємці вимагають скасування заборони на ведення бізнесу під час дії жорсткого локдауну.

Нагадаємо, 23 грудня активісти руху SaveФОП прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де відбувався концерт "95 Кварталу". Палац узяла під охорону та оточила Національна гвардія.

У листопаді та на початку грудня між протестувальниками та правоохоронцями відбулися декілька сутичок, зокрема і під час спроби встановлення наметів на Майдані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також