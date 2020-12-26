"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії

Концерт був і в палаці, і поза його стінами, заявив ведучий.

Студія "Квартал 95" висміяла активістів руху SaveФОП, які 22 грудня прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де відбувався концерт "Вечірнього кварталу".

Ведучий шоу "Чисто News" Степан Казанін зазначив: "22 грудня під час знімання новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею палацу "Україна" протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і поза його стінами".

Казанін додав, що через карантин це перший випадок, коли на концерті "Кварталу" було менше людей, ніж надворі.

Його колега Ірина Сопонару у свою чергу зазначила, що “деякі з них уже заробили на мітингах більше, ніж їм пообіцяв Зеленський”.

"Не зовсім зрозуміла невдоволеність протестувальників. Пікети ФОПів тривають вже декілька днів, і деякі з них уже заробили на мітингах більше, ніж їм пообіцяв Зеленський (8 тис. грн, – ред.)", – cказала вона.

Нагадаємо, підприємці вимагають скасування заборони на ведення бізнесу під час дії жорсткого локдауну.

Нагадаємо, 23 грудня активісти руху SaveФОП прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де відбувався концерт "95 Кварталу". Палац узяла під охорону та оточила Національна гвардія.

У листопаді та на початку грудня між протестувальниками та правоохоронцями відбулися декілька сутичок, зокрема і під час спроби встановлення наметів на Майдані.