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Зеленський підписав бюджет-2021

Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік 15 грудня.

Зеленський підписав бюджет-2021
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік". 

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн.

Разом з тим, на боротьбу з пандемією наступного року виділять 19,4 млрд грн, з яких:

  • 15,8 млрд грн - програма медичних гарантій;
  • 2,6 млрд грн - закупівля вакцин;
  • 1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 в школах.

Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

Також заплановано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6000 грн; та з 1 грудня 2021 року - 6500 грн.

15 грудня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік. За проголосували 289 нардепів. Між першим і другим читаннями уряд збільшив прогнозовані доходи на 21 млрд грн – з 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Видатки встановлені на рівні 1347 млрд грн.

21 грудня документ підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Після цього документ було передано на підпис президенту.

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