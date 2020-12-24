Лопаті для них виробляли раніше тільки США, Росія і Китай.

Сьогодні на льотно-випробувальному комплексі АТ "Мотор Січ" розпочалися льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 та металевих - для Мі-24 українського виробництва.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Це визначна подія для України, адже вона увійшла в п’ятірку держав світу, які виготовляють лопаті для важких вертольотів! А це означає, ми маємо нові можливості для української армійської авіації та перспективи для розвитку експортних ринків", - написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

"Це дуже символічно для незалежності нашої країни, й це дуже патріотично, що ми виробляємо наші сучасні українські лопаті, які раніше купували лише в Росії. Сьогодні були випробування гвинтокрилів, вони вперше полетіли на українських лопатях", - сказав президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області.

Як уточнило місцеве видання sky.zp.ua, зі створенням лопатей "Мотор Січ" змогла завершити повний цикл виготовлення вертольотів. Загалом планується запустити в серійне виробництво близько 60 комплектів лопатей на рік, а у 2021 році в ході пілотного проекту - 20.

"Кожен комплект лопатей виробляється під певну вагову характеристику вертольотів. Ми говоримо сьогодні переважно про важкі вертольоти. Лопаті для них виробляли раніше тільки США, Росія і Китай. Сектор важких вертольотів займає 17% від загальної кількості вертольотів, що випускаються, і це досить великий показник", - наводить видання слова президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, всі вертольоти Мі-24, а це чотири бригади армійської авіації, очікують цих лопатей.

Державні випробування заплановані на 2021 рік - оцінку виконуватиме Державний інститут випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, а також Міноборони, після чого буде ухвалено рішення про серійне виробництво.

Представники підприємства зазначили, що паралельно працюють над створенням легких вертольотів, створених переважно з композитних матеріалів повністю з українськими комплектуючими.