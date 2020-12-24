НКРЕКП підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік

Тарифи на тепло для населення було підвищено всім 23 компаніям.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в галузях електроенергетики та комунальних послуг, на засіданні 24 грудня переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

Тарифи на тепло для населення було підвищено всім 23 компаніям; при цьому найменше підвищено тариф для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше - для ТОВ "Євро-реконструкція" (на 49,7%), передає "Інтерфакс-Україна".

Серед компаній, яким найбільше підвищено тарифи для населення, - Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ (обидві ТОВ "Нафтогаз Тепло", на 37,1% і 34,1%), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), ТОВ "Сумитеплоенерго" (на 25%), Чернігівська ТЕЦ (ТОВ "Технова", на 24,1%), а також дві когенераційні установки КП "Міськтепловодоенергія" (на 33,5%) і КП "Хмельницьктеплокомуненерго" (на 29,3%).

Середньозважений тариф для постачань тепла населенню для 23 компаній становить після підвищення 1121,71 грн/Гкал. При цьому найвищий розмір тарифу в Сєвєродонецької ТЕЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, найнижчий - у ТЕЦ-2 Есхар (Харківська обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.

Повну інформацію про тарифи розміщено на сайті НКРЕКП.

НКРЕКП обґрунтувала необхідність підвищення тарифів на теплову енергію в 2021 р. суттєвим зниженням обсягів виробництва теплової енергії, підвищенням фонду заробітної плати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.

НКРЕКП встановлює тарифи на виробництво теплової енергії для 26 ліцензіатів з об'ємом виробки понад 170 тис. Гкал і рівнем комерційного обліку енергії понад 90%, які виробляють 50% теплової енергії в Україні.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" підвищив вартість газу для виробників тепла у грудні на 13,5%.