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НКРЕКП підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік

Тарифи на тепло для населення було підвищено всім 23 компаніям.

НКРЕКП підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік
Фото: oilreview.kiev.ua

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в галузях електроенергетики та комунальних послуг, на засіданні 24 грудня переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

Тарифи на тепло для населення було підвищено всім 23 компаніям; при цьому найменше підвищено тариф для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше - для ТОВ "Євро-реконструкція" (на 49,7%), передає "Інтерфакс-Україна".

Серед компаній, яким найбільше підвищено тарифи для населення, - Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ (обидві ТОВ "Нафтогаз Тепло", на 37,1% і 34,1%), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), ТОВ "Сумитеплоенерго" (на 25%), Чернігівська ТЕЦ (ТОВ "Технова", на 24,1%), а також дві когенераційні установки КП "Міськтепловодоенергія" (на 33,5%) і КП "Хмельницьктеплокомуненерго" (на 29,3%).

Середньозважений тариф для постачань тепла населенню для 23 компаній становить після підвищення 1121,71 грн/Гкал. При цьому найвищий розмір тарифу в Сєвєродонецької ТЕЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, найнижчий - у ТЕЦ-2 Есхар (Харківська обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.

Повну інформацію про тарифи розміщено на сайті НКРЕКП.

НКРЕКП обґрунтувала необхідність підвищення тарифів на теплову енергію в 2021 р. суттєвим зниженням обсягів виробництва теплової енергії, підвищенням фонду заробітної плати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.

НКРЕКП встановлює тарифи на виробництво теплової енергії для 26 ліцензіатів з об'ємом виробки понад 170 тис. Гкал і рівнем комерційного обліку енергії понад 90%, які виробляють 50% теплової енергії в Україні.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" підвищив вартість газу для виробників тепла у грудні на 13,5%.

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