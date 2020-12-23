Нацбанк призначив директора департаменту фінмоніторингу

У 2014-2015 роках Олексій Бережний вже очолював цей департамент.

Національний банк України за результатами конкурсного відбору призначив на вакантну посаду директора Департаменту фінансового моніторингу Олексія Бережного.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Департамент фінансового моніторингу входить до блоку "Пруденційний нагляд", що підпорядковується заступнику голови НБУ Ярославу Матузці за вертикаллю підпорядкування.

До сфери відповідальності Бережного належатиме: регулювання та нагляд у сфері фінансового моніторингу за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених законодавством з питань фінансового моніторингу; організація і здійснення валютного нагляду за банками, філіями іноземних банків, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій; методологічне та методичне забезпечення виконання банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами завдань та обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

"Олексій Бережний детально знає напрямок фінансового моніторингу НБУ, адже уже очолював цей департамент раніше. Він має налагоджену ефективну комунікацію з учасниками ринку та з іншими відповідальними за цей напрям державними органами - насамперед Державною службою фінансового моніторингу України. Суттєвий досвід роботи в українських банках дає йому розуміння практичних питань, що виникають в учасників фінансового ринку щодо імплементації нового AML-законодавства, а також шляхів їхнього вирішення", - прокоментував призначення Бережного Матузка.

У Нацбанку Бережний пропрацював майже 10 років. У 2014-2015 роках він очолював Департамент фінансового моніторингу.

У 2003-2012 роках працював в Нацбанку на різних керівних посадах, зокрема, очолював напрями запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму, фінансового моніторингу, банківського регулювання та нагляду тощо.

Також Бережний обіймав посади заступника міністра фінансів та заступника міністра із закордонних справ, працював у посольстві України в США.

Нагадаємо, у травні НБУ оприлюднив новий порядок проведення фінмоніторингу банками.

Новий закон про фінмоніторинг прийняли у кінці 2019 року і набрав чинності з 28 квітня 2020 року. Зокрема, він збільшує до 400 тис. гривень розмір суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, а кількість ознак таких операцій зменшує з 17 до чотирьох (операції політично значущих осіб і їхніх сімей; перекази за кордон, операції з готівкою; операції з банками/учасниками з країн, які не виконують рекомендації FATF).

Для звичайних громадян одним з основних нововведень стала заборона на поповнення карт через термінали понад 5000 гривень без ідентифікації клієнта.