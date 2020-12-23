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Трансляція круглого столу на тему реформування оборонно-промислового комплексу

Серед учасників - генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Трансляція круглого столу на тему реформування оборонно-промислового комплексу
Фото: Макс Левин

На каналі LB.TV розпочинається трансляція круглого столу на тему: “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення”.

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

Питання до обговорення:

  1. Результати виконання рішення РНБО "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення".
  2. Реформування ДК “Укроборонпром”.
  3. Реформування державного оборонного замовлення - перспективи закону “Про оборонні закупівлі”.
  4. Результати огляду оборонно-промислового комплексу.

Учасники круглого столу:

Світлана Панаіотіді, заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Юрій Гусєв, генеральний директор ДК “Укроборонпром”.

Ігор Копитін, народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Костенко Роман, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch.

Гражвідас Ясутіс, Женевський центр демократичного контролю за збройними силами (DCAF).

Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО).

Артур Переверзєв, керівник проєкту реформи оборонних закупівель Консультативно-дорадчої групи з реформи сектору безпеки і оборони Фонду підтримки реформ в Україні.

Валерій Іващенко, перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Дмитро Кобець, тимчасово виконуючий обов"язки заступника начальника відділу військово-технічної політики і програм розвитку озброєння та військової техніки Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерстса оборони України;

● Томчук Віталій, начальник науково-дослідного відділу Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України;

● Майя Чернега, науковий співробітник науково-дослідного відділу Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інстітут Горшеніна - є обов'язковим.

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