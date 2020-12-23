Показник митних надходжень на 2021 рік узгоджений з МВФ, - Марченко

"Показники митниці визначені, виходячи з прогнозованого обсягу імпорту і курсу, закладеного на наступний рік".

Показники митних надходжень у Державному бюджеті на 2021 рік узгоджені з експертами Міжнародного валютного фонду (МВФ). Представники фонду вважають їх реалістичними.

Про це в інтер'ю LB.ua заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як відомо, Міністерство фінансів заклало у проєкт держбюджет на 2021 рік надходження від митниці у розмірі 420 млрд гривень, тоді як у 2020 році митниця зібрала 351 млрд грн.

"Показники митниці визначені, виходячи з прогнозованого обсягу імпорту і курсу, закладеного на наступний рік. Показники митних надходжень узгоджені з експертами МВФ. Вони вважають їх реалістичними", - сказав Марченко.

Він також прокоментував інформацію, оприлюднену у листі керівника митниці Павла Рябікіна на адресу бюджетного комітету Верховної Ради щодо неможливості виконання митницею закладеного у бюджет плану зборів на 2021 рік.

"Мені не подобається, коли керівники центральних органів виконавчої влади позиціонуються більше політиками, ніж виконавцями. Діяльність митниці координується Мінфіном. Міністерство формує митну політику, займається розрахунком показників для бюджету. Тому у нас є чітке розуміння, чому і як ми рахували - зокрема по митниці", - сказав Марченко.

Він зазначив, що якщо порівнювати "звичайний" 2019 рік (а не кризовий - 2020-й) з 2021-м, то зростання митних надходжень складає лише 3,8%.

"Ось вам відповідь. Підкреслюю, якщо хтось намагається занизити план, а в даному випадку я бачу такі спроби, то їх потрібно припинити. Керівники митниці і податкової повинні виконувати закон, який їм вказує, які обсяги надходжень вони повинні забезпечити", - підкреслив Марченко, додавши, що підстави вважати 2021 рік "некризовим" йому дають результати другого півріччя 2020 року.

Міністр фінансів також зазначив, що плани по зборах на митниці погоджувались з попередніми керівниками органу, які працювали в червні та липні 2020 року.

Нагадаємо, раніше LB.ua з власних джерел стало відомо, що Павло Рябікін написав заяву про звільнення за власним бажанням майже через місяць після призначення на цю посаду. Втім за кілька годин Рябікін заперечив інформацію про звільнення з займаної посади.