Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення

Рябікін став п'ятим керівником ДМС за останні півтора року.

Голова Державної митної служби Павло Рябікін написав заяву про звільнення за власним бажанням майже через місяць після призначення на цю посаду.

Про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела.

Рябікін став п'ятим керівником ДМС за останні півтора року. В інтерв'ю LB.ua він зазначав, що для налагодження роботи митниці потрібно встановити чіткі принципи і правила, а щоб побороти контрабанду, потрібен час.

Також він розповідав про те, що з будь-якої митниці сьогодні повертається 7% «порожнього» транспорту.

"Але є одна західна, де кількість «порожнього» транспорту становить 17%. Скрізь йде зважування 80% вантажного транспорту, який повертається порожнім, а там 0-5%. «Чому не зважуєте?» - запитуємо. «Ваги зламалися», - відповідають. Ми ж розуміємо, що йде чорна контрабанда. Це означає, що в якийсь момент прикордонники і митники домовилися. Підняли шлагбаум, фури проїхали, але «були порожні»", - пояснив голова ДМС.

Крім того, Рябікін у інтерв`ю зазначив, що після призначення йому повідомили про "чітку вертикаль взаємодії усії правоохоронних органів".

"Сьогодні її не видно, тому що нема стрижня у вигляді митниці, довкола якого ця тематика має будти поєднана. Мовляв, буде стрижень - буде синхронізація і єдність. Побачимо. Не буде - попрощаємося", - заявляв Рябікін.

Павло Рябікін був народним депутатом в трьох скликаннях. З 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль". На місцевих виборах 2020 року балотувався першим номером в списку УДАРу в Деснянському районі.

23 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Державної митної служби буде оголошено найближчими днями за підсумками конкурсу.

22 жовтня Кабінет міністрів звільнив з посади в. о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце ексзаступника Нефьодова Євгена Єнтіса. Були звільнені також керівники Київської, Галицької, Волинської, Буковинської та Дніпровської митниць, а також Координаційно-моніторингової митниці.

На початку грудня регіональні митниці стали підрозділами Державної митної служби, а не окремими юридичними особами, і отримали тимчасових керівників. Завершення реформи митної та податкової служб - один з "маяків" МВФ для України.

Кабмін призначив Рябікіна на посаду 18 листопада.