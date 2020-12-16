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Кадрове питання по Абрамовському зняли, - нардепка Смаглюк

Президент Володимир Зеленський буде докладно вивчати ситуацію.

Кадрове питання по Абрамовському зняли, - нардепка Смаглюк
Фото: mepr.gov.ua

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський залишається на посаді. Президент Володимир Зеленський буде докладно вивчати ситуацію.

Про це ввечері 16 грудня повідомила народна депутатка "Слуги народу" Ольга Смаглюк-Василевська.

За її словами, "саме через небажання Абрамовського брати участь в корупційних схемах або бути їхнім свідком, його й почали знімати з посади".

"Від Шмигаля прозвучав тільки один контраргумент по очільнику Держлісагентства: «Кузьович не моя людина». Дякую Президентові, що чує аргументи депутатів. Поки кадрове питання по Абрамовському зняли", - написала депутатка у телеграм-каналі.

Її колега Олександр Качура підтвердив LB.ua цю інформацію.

Абрамовський у 2015 році був заступником міністра регіонального розвитку, з жовтня 2019 - заступником міністра енергетики та довкілля. У червні 2020 був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів. 

Учора після ухвалення бюджету спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що до Ради надійшло дві заяви про звільнення міністрів - Сергія Бессараба (Мінветеранів) та Романа Абрамовського.

Після закінчення пленарного дня фракція "Слуга народу" зібралася на засідання за участю президента. Володимир Зеленський обговорював з депутатами кадрові зміни, зокрема призначення нових міністрів замість Бессараба та Абрамовського, а також віцепрем'єра, міністра енергетики. 

За інформацією джерел LB.ua, міністром екології збиралися призначити виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха. Втім нардеп Олександр Качура у коментарі LB.ua повідомив, що "Слуга народу" на фракції погодила всі чотири кандидатури на посади міністрів, окрім кандидата на посаду Мінекології.

Сьогодні вранці нардепи зняли з порядку денного звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовського.

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