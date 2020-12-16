Кадрове питання по Абрамовському зняли, - нардепка Смаглюк

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський залишається на посаді. Президент Володимир Зеленський буде докладно вивчати ситуацію.

Про це ввечері 16 грудня повідомила народна депутатка "Слуги народу" Ольга Смаглюк-Василевська.

За її словами, "саме через небажання Абрамовського брати участь в корупційних схемах або бути їхнім свідком, його й почали знімати з посади".

"Від Шмигаля прозвучав тільки один контраргумент по очільнику Держлісагентства: «Кузьович не моя людина». Дякую Президентові, що чує аргументи депутатів. Поки кадрове питання по Абрамовському зняли", - написала депутатка у телеграм-каналі.

Її колега Олександр Качура підтвердив LB.ua цю інформацію.

Абрамовський у 2015 році був заступником міністра регіонального розвитку, з жовтня 2019 - заступником міністра енергетики та довкілля. У червні 2020 був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Учора після ухвалення бюджету спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що до Ради надійшло дві заяви про звільнення міністрів - Сергія Бессараба (Мінветеранів) та Романа Абрамовського.

Після закінчення пленарного дня фракція "Слуга народу" зібралася на засідання за участю президента. Володимир Зеленський обговорював з депутатами кадрові зміни, зокрема призначення нових міністрів замість Бессараба та Абрамовського, а також віцепрем'єра, міністра енергетики.

За інформацією джерел LB.ua, міністром екології збиралися призначити виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха. Втім нардеп Олександр Качура у коментарі LB.ua повідомив, що "Слуга народу" на фракції погодила всі чотири кандидатури на посади міністрів, окрім кандидата на посаду Мінекології.

Сьогодні вранці нардепи зняли з порядку денного звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовського.