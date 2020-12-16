У ДБР оприлюднили обвинувачення Чорновол в умисному вбивстві

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Києві направило до суду обвинувальний акт щодо колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За результатами досудового розслідування народний депутат України VIII скликання обвинувачується в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - сказано в повідомленні.

За даними досудового розслідування, 18 лютого 2014 року "підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій знаходився офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який знаходився у приміщені партійного офісу".

Наразі сторона захисту ознайомилася з усіма матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, Чорновол була активною учасницею Революції гідності. 25 грудня 2013 року її жорстоко побили на автодорозі в районі Борисполя. Чорновол заявила, що побиття було організовано тодішньою владою. У 2014 році вона увійшла в першу п'ятірку виборчого списку партії "Народний фронт" і стала депутаткою Ради восьмого скликання.

У квітні Чорновол вручили підозру у вбивстві працівника офісу Партії регіонів у лютому 2014 року. За версією слідства 18 лютого 2014 року Чорновіл із "невстановленою особою чоловічої статі" влаштували підпал будинку на вулиці Липській, у якій був офіс партії. У результаті пожежі загинув 57-річний комп'ютерник Володимир Захаров, який знаходився у будівлі.

За словами ексдепутатки, у справі немає доказів її причетності до умисного вбивства, а є лише - до участі в штурмі офісу Партії Регіонів. Як повідомила Чорновол, слідство вели з 2014 року, а основний масив справи нібито сфальсифікували протягом 2014-2016 років. Розслідуванням керували керівник ГСУ МВС Олександр Вакуленко та його заступник Мамка. Зараз Григорій Мамка - народний депутат від “ОПЗЖ”. Окрім того, головний свідок обвинувачення нині працює помічником нардепа Мамки.

За словами обвинуваченої, інженер Володимир Захаров до останнього "підчищав" компромат і, вочевидь, був вбитий своїми. Як встановив її захист, протягом години лише Захаров не вийшов з офісу, хоч майданівці розшукували працівників, всіх закликали полишати задимлену будівлю та давали коридор.

Важливо додати, саме Григорій Мамка та його 49 колег від політичних партій "ОПЗЖ" та "Слуги народу" у червні 2020 року звернулись до Конституційного суду, щоб зняти амністію з майданівців.