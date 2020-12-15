"Слуга народу" шукає голоси для призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, - джерела

На порядку денному також - призначення міністра освіти та міністра у справах ветеранів.

"Слуга народу" після ухвалення закону про Державний бюджет на 2021 рік планує провести засідання фракції з кадрових питань в Уряді. На засіданні буде присутній президент Володимир Зеленський.

Про це LB.ua повідомили декілька джерел в "Слузі народу".

"Після прийняття бюджету о 17:30 відбудеться ще одне засідання фракції (вчора було засідання фракції по бюджету, - ред.). Будемо розглядати кадрові питання, які вчора були зняті", - розповів депутат.

За інформацією джерел, на порядку денному - пошук голосів за призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра енергетики.

"Після звільнення в.о. міністра Ольги Буславець сектор енергетики залишається без очільника. Вітренко - креатура Ігора Коломойского. Ще на стадії обговорення бюджета групі Коломойского обіцяли призначення Вітренка в обмін на голоси за бюджет на 21 рік. Тому група «За майбутнє» та люди Коломойського у фракції підтримають бюджет. Зрозуміло, що така перспектива, м’яко кажучи, не дуже подобається депутатам-мажоритарникам Ахметова", - розповів співрозмовник.

За словами іншого нардепа, "якщо з Вітренком, за якого до кінця тижня проголосує Рада, все зрозуміло. То з іншим кадровим питанням - призначенням міністром освіти Сергія Шкарлета - ще йдуть торги.

"Не всі депутати навіть у нашій фракції готові голосувати за нього. Дуже багато зашкварів, він дуже токсичний", - додав депутат.

Проте інші джерела LB.ua у "Слузі народу" в понеділок після засідання фракції позитивно оцінювали перспективи призначення Шкарлєта.

"Він вже закоремондував себе. Тому є вирогідність, що голоси будуть. А щодо Вітренка, то там інша історія. Тому ще є питання. Щодо чуток про звільнення міністра екології (Романа Абрамовського), то це питання знято. Його не будуть звільняти. Якщо кадрові питання будуть погоджені, то їх можуть розглянути до кінця тижня", - розповів нардеп.

Також, за інформацією джерел, міністром у справах ветеранів планують призначити генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 20 листопада ухвалив рішення звільнити тимчасово виконувачку обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

У травні голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що НАК вирішив звільнити його з позиції свого виконавчого директора. Він вважає, що його звільнення пов'язане з тим, що "зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у стосунках з Газпромом". Останніми роками Юрій Вітренко займався судами з "Газпромом".

У червні червня ректори вишів на зустрічі з президентом Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром освіти. Депутати цю ідею не підтримали, тому Кабмін призначив його виконувачем обов'язків міністра. Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії Шкарлета у співавторстві ректора Чернігівського НТУ. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає. Сам Шкарлет плагіат у своїй частині роботи заперечує.

Освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра й народних депутатів з проханням не призначати Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Раніше Комітет з питань етики НАЗЯВО виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в його науковому доробку. Відповідне рішення було оголошено на засіданні 11 вересня. Сам Шкарлет на засідання не прийшов.