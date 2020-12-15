Штепу виключили з партії і можуть позбавити депутатського мандата

У Слов’янській міськраді "Партія миру та розвитку" та "Опозиційний блок" підписали меморандум про співпрацю.

"Партія миру і розвитку" рішенням політради виключила зі своїх лав Нелю Штепу, яку було обрано депутатом Слов'янської міської ради від цієї політсили.

Про це повідомила глава організації "Партії миру і розвитку" в Донецькій області Ірина Ольхова, передають "Новости Донбасса".

За словами Ольхової, Штепу мають намір позбавити депутатського мандата, але, згідно із законодавством, це можна буде зробити тільки через рік.

Також "Партія миру та розвитку" та "Опозиційний блок" підписали меморандум про співпрацю. Обидві політсили мають намір координувати свої дії в міськраді Слов'янська і висловили підтримку меру міста Вадиму Ляху.

Між першим і другим туром виборів мера Слов'янська всередині "Партії миру і розвитку" стався скандал: Неля Штепа підтримала кандидатуру від ОПЗЖ Павла Придворова. При цьому її партія підтримувала кандидата від "Опозиційного блоку" Вадима Ляха, який в підсумку переобрався на другий термін.

Після цього "Партія миру і розвитку" виступила із заявою, в якій повідомила, що виключає Штепу зі своїх лав. Також партія пообіцяла ініціювати процедуру відкликання Штепи - позбавлення її депутатського мандата.

11 грудня відбулося перше засідання Слов'янської міськради, в якому Штепа взяла участь як депутата. Штепа є обвинуваченою у сепаратизмі.

Нагадаємо, Штепа очолювала Слов'янськ у 2010-2014 роках. За її перебування на посаді місто захопили російські бойовики на чолі з терористом Ігорем Гіркіним. У 2014 році Штепа закликала президента Росії Володимира Путіна увійти у Слов'янськ і "захистити її як жінку". Вона також подякувала Путіну за те, що увійшов у Крим.

Штепу затримали в липні 2014 року і звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації. Також проти неї висунуто звинувачення у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув'язнення.

Сама Штепа заявляла, що вона "нікого не зраджувала, а виконувала свій громадянський обов'язок" і домоглася звільнення 278 заручників.

З 10 листопада 2015 року мером Слов'янська є глава місцевої організації "Опозиційного блоку" Вадим Лях. На своїх агітаційних бордах розміщував слова "Любити Слов'янськ, як Неля".