Освітяни просять не призначати Шкарлета міністром освіти і науки

Освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Звернення вже підписали ГО "Смарт освіта", "БАТЬКИ SOS", "Батьківський контроль", "Центр Інноваційної освіти “Про.Світ”", "Ре:Освіта", Благодійна організація "Благодійний фонд “ГОФ”", ГС "Міжнародний інститут інтегрального розвитку".

"На жаль, мусимо констатувати, що призначений у кінці червня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет не лише не спромігся підтримати конкретними діями необхідні реформи, а й зробив усе можливе, аби зупинити їхній поступ, а подекуди й відкотити назад. Ми стурбовані тим, що останні місяці роботи МОН характеризуються тотальною байдужістю до, особливо, сфери шкільної освіти", - написано в заяві.

Підписанти перелічують невдалі кроки т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета:

провалена підготовка до початку нового навчального року 2020-2021;

педагоги не отримали жодної допомоги для закупівлі необхідних засобів індивідуального захисту для безпечного проведення занять у школах;

сфера освіти постраждала найбільше під час підготовки Державного бюджету 2021 після першого читання;

підходи до фінансування освітньої сфери, що запропоновані проєктом Державного бюджету 2021, зменшують фінансування освіти і нівелюють ініціативи Президента України;

т.в.о міністра освіти і науки має підтверджений академічний плагіат в наукових роботах;

українське суспільство позбавлене права на розуміння, у чому полягає освітня політика держави.

"Ми звертаємося до вас із проханням об’єктивно оцінити діяльність та бездіяльність Міністерства освіти і науки України протягом останніх 5 місяців та подати на розгляд до Верховної Ради України кандидатуру на пост міністра освіти і науки України фахової та ціннісної людини, яка би вболівала за освіту і робила все, аби допомогти сфері не просто вижити в ці складні часи, а й повернутися на шлях необхідних якісних змін", - наголошують у заяві.

Раніше до голови Верховної Ради й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки звернулися науковці.

Окрім того, учора в коментарі LB.ua народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура після засідання фракції також повідомив, що ухвалення бюджету можливе або до кінця тижня, або на позачерговому засіданні Ради. А от кадрові питання, зокрема призначення в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета міністром, наразі зняті з порядку денного.

Нагадаємо, Комітет з питань етики НАЗЯВО виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку Шкарлета. Відповідне рішення було оголошено на засіданні 11 вересня. Сам Шкарлет на засідання не прийшов.

2 червня ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром освіти. Депутати Верховної Ради цю ідею не підтримали, тому Кабінет Міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра. Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Рада не відмовлялася призначати Шкарлета, а Кабмін зробив його в.о., щоб дати шанс "проявити себе, показати стратегію, філософію, навички і професіоналізм".

Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії Шкарлета у співавторстві ректора Чернігівського НТУ. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає. Сам Шкарлет плагіат у своїй частині роботи заперечує.

3 липня Шмигаль повідомив, що уряд вивчає питання про ймовірний плагіат.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив йому нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".